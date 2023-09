(Di martedì 5 settembre 2023) C’è un video. Uno dili che ci si gira con gli amici su Whatsapp o che si pubblicano su TikTok. Un ragazzo al lavoro, qualche battuta, due tiri a una sigaretta elettronica e poi un breve saluto e un “a più tardi”, perché ci si deve mettere all’opera. Solo che questo video è terribile. Perché le riprese risalgono a pochi minuti prima che ala vita di colui che l’ha girato fosse spezzata dall’impatto con un treno che correva a 140km/h. La sua ela di altri quattro colleghi: Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, tutti dipendenti della Sigifer. Dal video emerge che quegli operai avevano già cominciato a lavorare, ma in assenza di autorizzazione. Perché Rfi sapeva bene che su quegli stessi binari sarebbe dovuto passare un treno. Emergelo che in ...

E' pero evidentedue giocatori dilivello non possono non attirare le attenzioni dei grandi club delle metropoli del nord. A sbaragliare la concorrenza ci pensa il Torino del Presidente ...... con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa; non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre - figliain questi primi mesi crealegame indissolubilepoi dura una ...Così, come accadeva nella favola esopica della volpe e dell'uva,non si riesce a ottenere o a eguagliare viene contestato, snobbato, ridimensionato. È accaduto la stessa cosa alle politiche ...

Quel che è successo a Brandizzo non è l’eccezione ma la regola: i lavoratori denuncino Il Fatto Quotidiano

(Arv) Venezia 5 set. 2023 - È stata inaugurata oggi a palazzo Ferro Fini la mostra “Venezia: dal primo Lazzaretto al controllo delle pandemie 1423 – 2023”, realizzata con la partecipazione del 'Venice ...Jonas Vingegaard, voto 4: il danese è probabilmente il grande sconfitto di giornata. Che la gamba non fosse quella del Tour era evidente, ma perdere 1’02” da Evenepoel e 42” da Roglic non era ...