Quattro secondi per morire | la strage di Brandizzo

Leggi su dilei

(Di martedì 5 settembre 2023)di lavoro,per un errore umano, sembra impossibile che possa ancora accadere nel 2023, ed invece è esattamente quello che è successo anel comune di Torino, dove il 30 agosto a perdere la vita sono stati cinque operai, Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Saverio Giuseppe Lombardo, di età compresa tra i 22 e i 52 anni. Erano figli, fratelli, padri, e adesso non lo sono più. Adesso non sono più niente, avevano dei sogni che non potranno essere realizzati, e dei figli che non potranno più riabbracciare una volta tornati a casa, ci saranno orfani e vedove che piangeranno il loro nome e la loro mancanza, perché loro no, non torneranno più. La loro vita è finita su quei maledetti binari, poco prima di mezzanotte, in diretta telefonica, mentre il tecnico Rfi Antonio Massa stava aspettando ...