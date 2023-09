quarto | uomo da' fuoco alla vicina di casa per un lenzuolo steso che ostruiva l' ingresso del box

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.itda fuoco alla vicina di casa e alla sua auto a, in provincia di Napoli, unha cosparso di liquido infiammabile una vicina di casa e le ha dato fuoco con un accendino dopo una lite per ...... che si affidava quasi unicamente a lui, il nostrodi punta, per salire sul gradino più alto ... Nei concorsi è arrivato ilTitolo nel Triplo per la venezuelana Y. Rojas, che prenota un posto ...Un altro inspiegabile gesto completamente folle per futili motivi. A, vicino Napoli, undi 53 anni, Francesco Riccio, ha cosparso di benzina e ha dato fuoco ad una donna di 48 anni e alla sua macchina per un lenzuolo steso dalla donna che ostacolavo il suo ...

Orrore a Quarto: uomo da fuoco ad una donna in lite condominiale InfoOggi

Ha riportato ustioni di terzo grado sul 50% del corpo la donna di 48 anni di Quarto sulla quale un vicino di casa ha lanciato del liquido infiammabile dopo una lite per motivi condominiali ...In provincia di Napoli, a Quarto, Francesco Riccio, un uomo di 53 anni già noto alle forze dell’ordine, ha dato fuoco alla sua vicina di casa dopo una lite. Riccio ha cosparso la donna, di 48 anni, ...