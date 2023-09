Quarto Napoli | dà fuoco alla vicina di casa dopo una lite condominiale | arrestato

E' avvenuto poco fa a, in provincia di. I carabinieri sono intervenuti a via de Gasperi e hanno arrestato per tentato omicidio, aggravato per futili motivi, Francesco Riccio 53enne ...Raccapricciante quando accaduto intorno alle 12.30 di martedì 5 settembre a, comune in provincia di. I carabinieri sono intervenuti in via de Gasperi e arrestato per tentato omicidio, ...commenta A, in provincia di, un uomo ha c osparso di liquido infiammabile una vicina di casa e le ha dato fuoco con un accendino, il tutto molto probabilmente dopo una lite per dissidi ...

Quarto, getta benzina su una donna e la sua auto dopo una lite condominiale ilmattino.it

È quanto avvenuto oggi in via De Gasperi, a Quarto (Napoli), dove sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato per tentato omicidio aggravato da futili motivi, F. R., 53enne già noto alle forze ...Follia a Napoli: ha cosparso di liquido infiammabile una donna e le ha dato fuoco con un accendino, il tutto molto probabilmente dopo una lite per dissidi condominiali. È avvenuto poco fa a Quarto. I ...