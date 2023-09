Quanti sono i bimbi uccisi e dispersi dall' inizio del conflitto in Ucraina

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 settembre 2023) Un bilancio agghiacciante.503 i bambini morti inprovenienti per la maggior partea Regione di Donetsk, 1117 i feriti, 1161 i, 13 quelli che avrebbero subito abusi sessualidel: questi i dati che i ricercatori dell'Universities Network for Children in Armed Conflict UNETCHAC hanno registrato nel corso delle indagini svolte sul campo. Tuttavia, i dati rischiano di essere sottostimati se si considerano le difficoltà determinate dal persistere del. In realtà, come si apprende, l'attività di ricerca condotta dal Network sulla condizione dei bambini inè solo parte della ricerca quali-tativa, svolta su scala globale e per aree geografiche, ...