Quanti soldi guadagna Luciano Spalletti come allenatore dell’Italia? Tutte le cifre e il confronto con lo stipendio al Napoli

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Italia ha un nuovo condottiero. Stiamo ovviamente parlando della Nazionale di calcio che, oramai, ha cambiato ct. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, che dopo ha sposato il progetto saudita, gli Azzurri non potevano rimanere in balia delle onde generate dal clamore mediatico di un improvviso dietrofront di Mancini e dunque è stato scelto il nuovo mister. Chi meglio del tecnico campione d’Italia in carica? Probabilmente nessuno. La scelta è ricaduta sul mister toscano anche e soprattutto per cercare di dare continuità dal punto di vista dell’assetto tattico; l’nativo di Certaldo quasi certamente impiegherà il 4-3-3, salvo clamorose sorprese o partite che richiederanno il 4-2-3-1. Insomma una scelta oculata quella che ha portato a, apparso sin da subito entusiasta per questo nuovo percorso intrapreso e ...