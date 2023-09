Quando torna in campo Jannik Sinner? La Coppa Davis come occasione di riscatto | le avversarie dell’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Dal 12 al 17 settembre la fase a gironi delle Finali diavrà inizio. L’Italia, inserita nel Gruppo A, affronterà a Bologna, presso la Unipol Arena, Canada, Cile e Svezia. Mercoledì 13 settembre alle ore 15, gli azzurri di Capitan Volandri avranno dunque subito l’di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno si impose in semifinale, prima di travolgere in finale l’Australia e conquistare la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis. Sarà però un Canada privo di Felix Auger-Aliassime e con Denis Shapovalov reduce da un lungo stop. Dopo la selezione canadese, la squadra italiana tornerà invenerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate di ciascun gruppo si ...