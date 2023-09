Quando l’arte diventa un asset strategico per investire nel lungo periodo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 settembre 2023) Claudio Marenzi, classe ‘62, è presidente di Herno Group, brand di abbigliamento con un fatturato superiore ai duecento milioni di euro e che dà lavoro a circa millecinquecento persone in tutto il mondo. In poco più di quindici anni è riuscito a rendere internazionale e far crescere la storica azienda di famiglia, Herno, fondata dal padre nel 1948. Dal 2021 è a capo anche dell’azienda di abbigliamento sportivo Montura, rilevata in un momento di transizione generazionale. È stato anche presidente di Pitti Immagine e di Confindustria moda, creata nel 2017 sotto l’impulso dello stesso Marenzi per promuovere e tutelare il settore italiano dedicato alla moda, al tessile e agli accessori. Per il rilancio dell’azienda, vent’anni fa liquida diverse sue opere d’arte, perché il vero “figlio” della famiglia Marenzi, sin dai tempi del fondatore Giuseppe, è e rimane Herno, l’azienda che in ...