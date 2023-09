“Quando arriva il treno…” Incidente Brandizzo | spunta il video choc ripreso poco prima dell’impatto

(Di martedì 5 settembre 2023)oggi unsull’ferroviario avvenuto alla stazione di, in provincia di Torino, in cui sono morti Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. Due vittime, Kevin Laganà e Giuseppe Saverio Lombardo, erano originarie della Sicilia, rispettivamente di Messina e Marsala. I dipendenti lavoravano per la ditta Sigifer di Borgo Vercelli, esterna alle Ferrovie, ed erano addetti manutenzione e sarebbero morti in seguito a un errore di comunicazione tra la squadra di manutenzione e quella che avrebbe dovuto segnalare il passaggio del convoglio tecnico non in servizio. Antonio Massa, tecnico della Rete ...

Brandizzo, spunta un video in cui Massa dice: «Se arriva il treno vi avviso e vi mettete da parte» Corriere della Sera

