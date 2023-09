Qual è il prezzo al metro quadro delle case in Italia?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 settembre 2023) Per chi vuole vendere o comprare casa, il punto di partenza è sapere quanto vale un. Secondo il “Rapporto degli immobili in2023” dell’AgenziaEntrate è pari a 1.345 euro. Attenzione, però: si tratta di una media nazionale che nasconde profonde diversità tra i diversi territori, soprattutto tra il Nord e il Sud di. Anche da un punto di vista immobiliare la Penisola è divisa in due: al Centroe al Nord i costi superano la media – in alcuni casi anche di parecchio – mentre nel Mezzogiorno e nelle Isole i prezzi crollano. È ovvio che nelle grandi città i costi lievitino, soprattutto a Milano e a Roma, dove i valori medi sfiorano i 3 mila euro al m². Vediamo, allora, più nel dettaglioi sono le differenze tra le diverse ...