QUADRA SRL | una rivoluzione nel mondo automotive

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) (Reggio Emilia (RE) 05/09/2023) - L'azienda emiliana progetta e realizza ambienti all'avanguardia per autofficine proiettate nel futuro Reggio Emilia (RE) 05/09/2023 - Ilè in costante cambiamento. Le esigenze dei consumatori spingono il mercato ad evolversi e i singoli settori di produzione a guardare al futuro cercando soluzioni sempre più innovative. Negli ultimi anni, ilautomobilistico non è stato certo risparmiato da questa profonda evoluzione e ha fatto importanti passi avanti, sia come approccio alla vendita che come sviluppo di tecnologie sostenibili. Ne abbiamo parlato con Nicola Marchetto, Amministratore Delegato e socio fondatore diPLANNING PERFORMANCE, un'azienda, nata nel 2016, che fornisce servizi di consulenza e progettazione per costruire o modernizzare ambienti nel settore del post-vendita ...