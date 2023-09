(Di martedì 5 settembre 2023) Vladimirha affermato che le potenze occidentali avrebbero insediato Volodymyr, di origine ebraica, come presidente dell'Ucraina allo scopo dila glorificazione delin atto nella nazione. È "disgustoso" che, si presti a "la glorificazione del...

Quindi la rievocazione del passato: "Bandera e altri come lui hanno fatto strage di 1,5 milioni di ebrei, è disgustoso checopra tali crimini". Poitermina il suo surreale ragionamento ...E' "disgustoso" che il presidente ucraino Volodymyr, di origine ebraica, si presti a "coprire la glorificazione del nazismo e coloro che hanno guidato l'Olocausto in Ucraina" con "lo sterminio di 1,5 milioni di persone".L'Occidente ha messo un ebreo, Volodymyr, a capo dell'Ucraina per coprire la glorificazione del nazismo, 'l'essenza anti - umana che ... È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir...

È «disgustoso» che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, di origine ebraica ... 1,5 milioni di persone». Lo ha detto Vladimir Putin.L’Occidente ha messo un ebreo, Volodymyr Zelensky, a capo dell’Ucraina per coprire la glorificazione del nazismo, «l’essenza ...