(Di martedì 5 settembre 2023) Il leader catalano Carles, in esilio in Belgio, ha detto di esigere l'per glicatalani indel suo appoggio all'investitura di Pedroa primo ministro ...

Il leader catalano Carles, in esilio in Belgio, ha detto di esigere l'per gli indipendentisti catalani in cambio del suo appoggio all'investitura di Pedro Sanchez a primo ministro in Spagna. "Davanti alla ...... Sumar e JXCAT hanno assicurato che l'incontro tra Díaz eè stato "fruttuoso" perché "... nel quadro della Costituzione spagnola, per garantire una possibileper le persone ...Il sostegno dinon sarà, però, 'scontato'. Martedì (5 settembre), in una conferenza a ... Tra queste, sia ERC che Junts chiedono un'generale per coloro che sono stati coinvolti negli ...

Puigdemont, amnistia indipendentisti in cambio del sì a Sanchez - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il leader catalano Carles Puigdemont, in esilio in Belgio, ha detto di esigere l'amnistia per gli indipendentisti catalani in cambio del suo appoggio all'investitura di Pedro Sanchez a primo ministro ...Carles Puigdemont a posé ce mardi ses conditions à un soutien à la réélection ou l'élection du chef du gouvernement espagnol. Sans surprise, l'ancien président de la Generalitat, en Belgique depuis bi ...