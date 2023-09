Proteste a Venezia Se l’uomo è colpevole | il genio può essere “innocente”?

(Di martedì 5 settembre 2023) “Spegnete i riflettori sugli stupratori”. È stato questo il grido delle donne e degli uomini che ieri sera hanno protestato a, di fronte al red carpet del Palazzo del cinema. A torso nudo, con le mani sollevate in alto, sporche di rosso, lo stesso colore delle impronte lasciate sui loro corpi, che richiamano gli abusi. Sono stati poi allontanati dalla sicurezza. Il motivo della protesta a“Siamo attiviste provenienti da tutto il Veneto, tra cui Centro sociale Morion die Non una di meno – hanno spiegato – per protestare la scelta, richiamare l’attenzione sulla presenza sul red carpet di persone che hanno 17 capi di accusa in un Paese dove ci si scandalizza del fatto che 7 ragazzi in branco stuprano una minorenne, invece fa parte della cultura dello stupro”. In quel preciso momento sfilava il cast di Coup de ...

Ieri sera un gruppo di attiviste durante il tappeto rosso del film di Woody Allen 'Colpo di fortuna' hanno mostrato il seno e gridato lo slogan: "Spegnete i riflettori sugli stupratori". Un grido ...A dire il vero, lesono state due: quella delle società remiere, appunto, sobria e ... si è fermato davanti alla Machina , il palco delle autorità, gridando cheè distrutta, che è una ...Il primo successo è un 2 - 1 contro il(reti di Barella e Dzeko), mentre il secondo è il 4 -... A fine primo tempo però l'arbitro ammonisce Barella pere lui lo manda a quel paese, il ...

Mostra del cinema di Venezia, la protesta delle femministe in topless al red carpet di Woody Allen - Il video Open

"Non esistono diritti acquisiti che non passino o che non siano passati per una lotta, per la necessità di agire un conflitto. È sempre stato così, basti pensare all'aborto, al divorzio, alle lotte fe ...Roma, 5 set (Adnkronos) - "Non esistono diritti acquisiti che non passino o che non siano passati per una lotta, per la necessità di agire un conflitto. E' sempre stato così, basti pensare all'aborto, ...