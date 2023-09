Progetto Advento Forum Italia-México

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 5 settembre 2023) . Conferenza stampa tenutasi martedì 5 settembre 2023 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo per la presentazione dell’iniziativa: Mostra “Sinergia Oltreoceano: il design. Tra design messicano e artigianato Made in Italy” Il, nato in collaborazione tra Confartigianato Imprese Bergamo, Consolato Generale del Messico a Milano eA.C., associazione culturale messicana ideatrice del, si propone di promuovere le relazioni internazionali trae Messico, con l’obiettivo di favorire e facilitare i rapporti tra le aziende, gli imprenditori e i designer. Al centro del, che ha fatto incontrare il talento di giovani designer messicani con il saper fare degli artigianini, ci sono 48 pezzi unici di altissimo design, realizzati in questi mesi da ...