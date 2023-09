‘Priscilla’ | tutte le foto del Red Carpet e gli ospiti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 5 settembre 2023) Ieri lunedì 4 settembre si è tenuta la prima mondiale didiretto dalla regista Sofia Coppola e che ha come protagonisti principali Jacob Elordi nel ruolo di Elvis Presley e Cailee Spaeny in P. Presley. L’uscita del film è prevista per il 27 ottobre. Le parole di Priscilla Presley In conferenza stampa, Priscilla Presley si è commossa esprimendosi con queste parole: “È difficile guardare un film su se stessi, sulla propria vita, sul proprio amore. Sofia Coppola ha fatto un lavoro grandissimo. Io le ho dato tutto quello che gli potevo dare”. Continua dicendo… ‘Anche se me ne sono andata io e lui è come se non ci fossimo mai lasciati, mi sono sempre assicurata di fargli vedere sempre nostra figlia’ Sinossi ufficiale Quando l’adolescente P. Beaulieu (Cailee Spaeny) incontra a una festa Elvis Presley (Jacob Elordi), l’uomo, che è già una ...