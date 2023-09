Priscilla | Sofia Coppola travolta a Venezia da una standing ovation di 7 minuti La Presley in lacrime

(Di martedì 5 settembre 2023) Grande successo ieri sera per l'anteprima di, il nuovo film diispirato all'autobiografia della moglie di Elvis, che si è profondamente commossa. Alla premiére del film "" al Festival del Cinema di, protagonista del nuovo dramma di, ha vissuto un momento molto intenso. Riprendendo le parole di una famosa canzone del marito,era "scossa" mentre lescorrevano sul suo viso. Il pubblico al Lido è infatti esploso in unadi setteper il film diproiettato ieri sera. ...

Attraverso gli occhi diCoppola racconta il lato nascosto di un grande mito americano, da un lungo corteggiamento fino a un matrimonio turbolento e segnato da continui alti e bassi. ..., recensione del film diCoppola: la vita in gabbia con Elvis La reazione emotiva diPresley al film è stata evidente mentre asciugava le sue lacrime e abbracciava la Spaeny. ...Nella giornata di ieri presentati in ConcorsodiCoppola e Aku Wa Sonzai Shinai ( Evil Does Not Exist ) di Ryusuke Hamaguchi, mentre Fuori Concorso Coup de Chance di Woody Allen ...

Il Maestro della satira presenterà 'Coup de chance' . Attesissima l'ultima fatica della regista 'Priscilla', biopic sulla moglie del "Re" ...La regista porta al Lido il suo film ispirato al libro Elvis and Me scritto dalla Presley insieme a Sandra Harmon.