Priscilla | Sofia Coppola racconta Priscilla Presley

(Di martedì 5 settembre 2023)torna dietro la macchina da presa per girare, pellicola incentrata su, ex moglie di Elvis

Coppola con "" convince nello stile di regia, per il suo sguardo indagatore ma mai provocatore, così come per la sua cura al dettaglio, senza però perdere il senso del racconto. Un'...Attraverso gli occhi diCoppola racconta il lato nascosto di un grande mito americano, da un lungo corteggiamento fino a un matrimonio turbolento e segnato da continui alti e bassi. ..., recensione del film diCoppola: la vita in gabbia con Elvis La reazione emotiva diPresley al film è stata evidente mentre asciugava le sue lacrime e abbracciava la Spaeny. ...

"Priscilla": Sofia Coppola demolisce il mito di Elvis come uomo Rockol.it

Priscilla, un amore tossico da denunciare Come nei migliori racconti biografici che si rispettano, Sofia Coppola inizia il suo racconto portando lo spettatore all'interno di una storia d'amore che ...Il Maestro della satira presenterà 'Coup de chance' . Attesissima l'ultima fatica della regista 'Priscilla', biopic sulla moglie del "Re" ...