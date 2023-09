Primo Appuntamento | riapre il “ristorante dell’amore” | arrivano i nuovi episodi

(Di martedì 5 settembre 2023) Flavio Montrucchiole porte della villa di, con nuove romantiche cene al buio, in onda su Real Time. Diverse persone si metteranno in gioco per vivere un’esperienza unica e provare a trovare l’amore. Dopo la pausa estiva, è tempo di tornare a sognare con idel dating cult di Real Time,, programma rivelazione che ogni anno accoglie tantisingle in cerca dell’anima gemella nella sofisticata ambientazione, tra il contemporaneo e il retrò, delche si trova nel cuore di una villa d’epoca! Si parte martedì 5 settembre alle 21:20 sul canale 31 del digitale terrestre.di “...

Martedì 5 settembre, alle 21.25 su Retequattro,con "È sempre Cartabianca", il nuovo programma Videonews di Bianca Berlinguer. Ogni settimana, i grandi temi che animano il dibattito pubblico saranno raccontati e discussi con i ...Ilè fissato per il pomeriggio di lunedì 11 settembre 2023 e finalmente il pubblico di Canale 5 tornerà a seguire le vicende legate al Trono Classico e al Trono Over. Come fa ...... fino al tema della leadership in politica hanno visto alternare venti interlocutori dipiano ... " L'ha destato interesse: non c'è dubbio che il tema è antico ma la sua attualità non ...

Il programma occuperà la fascia del primo pomeriggio di Canale5 fino alle 16.10 circa, com’è sempre stato. Solo a seguire andrà in onda l’appuntamento con la soap opera La promessa che farà da traino ...Al via su Real Time la nuova edizione del programma i cui protagonisti sono single in cerca dell'amore. Conduce Flavio Montrucchio ...