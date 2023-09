Pozzuoli | imprenditore nella morsa del racket | fermati un melitese e un complice

(Di martedì 5 settembre 2023) Provano ad estorcere danaro da unma finiscono in manette Questa notte i carabinieri della sezione operativa della compagnia dihanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti del 49enne Gennaro Sannino, originario di Melito, già noto alle forze dell’ordine, e di un 39enne incensurato., estorsori pretendono soldi per i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...Carabinieri dihanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti dei due fermati che avrebbero - mediante intimidazioni e minacce - tentato di costringere la vittima, un...Il sequestro, eseguito in data odierna, trae origine da una verifica fiscale e dalle successive indagini svolte nei confronti di due società con sede ae operanti nel settore del commercio ...Beni e quote societarie per un valore complessivo superiore a 3,6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza dia unoperante nel settore dei metalli ferrosi. Le indagini, coordinate dalla Sezione criminalità economica della Procura di Napoli , hanno consentito di fare luce su un ...

Tentata estorsione a un imprenditore: due arrestati dai carabinieri Pozzuoli21

Questa notte i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti del 49enne Gennaro Sannino, già noto alle forze ...Il recupero e la valorizzazione di 10 ettari di campi è il primo risultato tangibile sul territorio dell’edizione 2022 del Monteruscello Fest, l’evento ideato e promosso da tre imprenditori della zona ...