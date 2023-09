' Pour Parler' | alle 23 20 su Rai 2 la prima puntata | ospiti e anticipazioni della serata

(Di martedì 5 settembre 2023) '' è il nuovo programma in onda su Rai 2, in seconda, dal 5 settembre, ogni martedì e mercoledì per tre settimane. I tre comici Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo si ...

' è il nuovo programma in onda su Rai 2, in seconda serata, dal 5 settembre, ogni martedì e mercoledì per tre settimane. I tre comici Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo si ...... oltre ai loro due programmi in radio, il pubblico di Rai2 potrà conoscere grazie a un programma nuovo di zecca al via il 5 settembre in seconda serata e dal titolo. Lo show, una ...Il proposito è quello di mantenere un tono da talk show. Ma guardando i nomi dei conduttori non possiamo non immaginare che si riderà anche molto. Alla guida di '', il nuovo programma che Raidue propone in seconda serata il martedì e il mercoledì (da domani, ndr) per tre settimane, ci sono infatti Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco Di Carlo. ...

''Pour Parler'' con Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo Rai Storia

“Pour Parler” è il nuovo programma in onda su Rai 2, in seconda serata, dal 5 settembre, ogni martedì e mercoledì per tre settimane. I tre comici Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo si ...Martedì 5 settembre, alle 21.25 su Retequattro, primo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il nuovo programma Videonews di Bianca Berlinguer.