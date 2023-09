Portogallo | dopo le proteste di Porto-Arouca | adesso il Var sarà ascoltato in tv

(Di martedì 5 settembre 2023) La Federcalcio del, la Fpf, ha fatto sapere che le comunicazioni tra arbitro e arbitri della Var saranno trasmesse al pubblico in un programma televisivo mensile. La decisione è arrivata a seguito di un comunicato congiunto con il canale tv SportTV, ed è stata presal’incerdibile vicenda di domenica scorsa, quando nella partitaun calcio di rigore a favore delè stato annullato al 90?che l’arbitro, senza poter vedere il Var perché il monitor aveva la batteria scarica, ne aveva discusso con i colleghi al cellulare. La gara era poi proseguita con ben 22 minuti di recupero, nei quali ilè riuscito a segnare il gol del pareggio, ma in sospetto fuorigioco. La prima puntata andrà in onda giovedì prossimo e ...

abbiamo il piano economico. Noi siamo nel Settlement Agreemenet che in due anni ci obbliga a ...attuata lo scorso anno con gli arbitri "Questa è la domanda che tutti i miei amici in...Infattiquesta conferenza vado in'. Rui Patricio e gli esterni 'Capisco i giudiziqueste tre partite, ma poi ci sono altre 54 partite. Possono fare meglio, ma i giudizi sono ..."Ci sono tanti tipi di musica che provengono dal, da Lisbona, nel corso degli anni. Ma ...una dichiarazione come questa, l'appuntamento con Batida previsto per venerdì 8 settembre è a ...

Assurdo in Portogallo: rigore allo scadere, viene deciso... al cellulare! Corriere dello Sport

Sosta dedicata alle Nazionali: nove calciatori della Primavera granata sono stati convocati dalle rispettive selezioni ...Il direttore sportivo giallorosso ha analizzato il mercato, l'avvio di stagione e i rinnovi parlando anche del rapporto con il tecnico ...