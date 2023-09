Portogallo | altro che Azzorre! Esiste un' isola più bella delle Hawaii dove convivono relax e avventura | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 settembre 2023), non c'è solo l'arcipelagonella nazione anche uninsieme di isole chiamate led'Europa: ecco come raggiungerle Ilè una destinazione affascinante con una serie di isole che offrono una varietà di attrazioni per i visitatori. Le isole portoghesi sono situate nell'Atlantico e ognuna di esse ha il suo carattere unico e offre esperienze eccezionali. L'arcipelagoAzzorre, composto da nove isole vulcaniche, è unaprincipali attrazioni insulari della nazione. Qui, la natura è protagonista, con paesaggi mozzafiato, laghi di origine vulcanica, sorgenti termali e coste frastagliate. L'di São Miguel è famosa per la sua bellezza, tra cui la Laguna das ...