Porti | giornate di intensi traffici commerciali a Civitavecchia | Musolino | “Tutte le banchine operative”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Giornata di intenso movimento di merci nel porto di. Come preannunciato dal presidente Pino, è stato avviato il nuovo traffico in esportazione di tufo/pozzolana. Alla banchina 24, da ieri sono in corso le operazioni di carico di 20.000 tonnellate di prodotto proveniente da Civita Castellana. A regime, è previsto che il traffico gestito dalle imprese Cilp e Spedimar possa raggiungere il mezzo milione di tonnellate annue. Contestualmente, nel terminal della Traiana sono in corso operazioni di imbarco di 7.500 tonnellate di fluorite e di sbarco di circa 2.000 tonnellate di rottami di acciaio Inox End of Waste (prodotto recuperato non più qualificabile come rifiuto) destinate alle acciaierie di Terni. Sempre al terminal della banchina 23 sono state anche sbarcate oltre 12.000 tonnellate di ferrocromo, anche esse ...