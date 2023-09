Pomeriggio Cinque | Il Clamoroso Licenziamento Del Regista Dopo La Prima Puntata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 5 settembre 2023): a seguito della sola puntata di debutto, Mediaset ha deciso di licenziare ilErmanno Corbella per via di alcuni errori commessi durante la messa in onda. Ecco che cosa è successo…è appena iniziato ma sembra che la partenza non abbia pienamente convinto i vertici Mediaset. A dimostrarlo è la decisione di mandare via il, Ermanno Corbella, che era stato scelto per dirigere il programma. Quest’ultimo aveva sempre lavorato al fianco di Myrta Merlino quando lei era impegnata con L’Aria Che Tira.: Mediaset manda via ilErmanno CorbellalaLa nuova edizione di...