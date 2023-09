Pomeriggio 5 | la mano sul cuore di Myrta Merlino come Barbara d' Urso Cosa c' è di nuovo

(Di martedì 5 settembre 2023) Sembra tuttoprima. Almeno a giudicare dalla prima puntata,5 - che inizia uncorso con- si rifà il look con il pubblico in studio. Questo è la vera novità. Lo studio del Palatino a Roma (addio a quello di Cologno Monzese) si popolaun tempo. Ma per il resto sembra di rivedere quel5 did'. La, in apertura, emozionantissima, mette le mani sul. E subito il pensiero va a Carmelita: nel tempo la conduttrice per anni al timone di5 è stata attaccata per la sua gestualità. Che forse oggi manca a tante persone. “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa ...

Presta ha rivelato di avere di nuovo inle redini della carriera della D'Urso, con cui ha stretto nuovamente i rapporti dopo il suo addio aCinque . In passato un brutto malinteso ha ...... ma finì per ferirsi a una". Franca: "Papà era costantemente in auto, in su e in giù per l'... Andavamo a scuola al mattino e dieravamo nei campi, si badava agli animali, alle pecore, ...La pista è quella dell'omicidio perdi un uomo. Un ex, con cui ha avuto una relazione recente. Oppure uno spasimante respinto che neldel 4 settembre ha provato per l'ultima volta ad ...

Branco di Palermo, Claudio Amendola: “Vorrei quei ragazzi tra le mani” Mediaset Infinity

Mentre ieri Myrta Merlino, durante i primi minuti di diretta a Pomeriggio 5, ringraziava "la donna che per ... all'ingresso di un elegante palazzo con il New York Times in mano, e ancora: "Vivrò a ...Doppio intervento al malleolo mediale tibiale e al metacarpo della mano sinistra perfettamente riuscito per Enea Bastianini. Il campione del mondo di Moto2 del 2020 si era fratturato domenica pomerigg ...