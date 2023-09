Pomeriggio 5 | Karina Cascella commenta la nuova conduzione di Myrta Merlino | “Nulla da dire sulla sua professionalità | ma…”

(Di martedì 5 settembre 2023) Aria di novità e cambiamento radicale in Mediaset, a partire dal Grande Fratello fino a5. Anche la fascia pomeridiana, sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi, ha subito un cambio dizione netto e irreversibile. Parliamo infatti della “cacciata” a tutti effetti e a detta dellatta interessata, di Barbara D’Urso dalla trasmissione. La conduttrice e ideatrice dello show pomeridiano si è traferita a Londra in concomitanza con l’esordio in tv della sua sostituta, la giornalista. I commenti a proposito del suo operato sono stati molteplici e differenti. Da una parte c’è chi ha sentito nostalgia di quel tocco di leggerezza che la D’Urso riusciva a dare col suo savoir faire. Altri hanno apprezzato il tocco professionale e pacato dellaarrivata. Ad ...

... Iveta Mukuchyan eIgnatyan presenteranno la competizione, il cui vincitore sarà decretato ... Il Junior Eurovision Song Contest 2022 andrà in onda oggiin diretta su Rai 1 e in ...... Iveta Mukuchyan eIgnatyan presenteranno la competizione, il cui vincitore sarà decretato ... Il Junior Eurovision Song Contest 2022 andrà in onda oggiin diretta su Rai 1 e in ...

Pomeriggio 5, Karina Cascella commenta la nuova conduzione di Myrta Merlino: “Nulla da dire sulla sua pr ... Isa e Chia

Karina Cascella ha spiegato perché non le piace la nuova versione di ‘Pomeriggio5’ senza Barbara d’Urso.A Karina Cascella non è piaciuta la prima puntata del nuovo ‘Pomeriggio Cinque’. L’ex volto di ‘ ...