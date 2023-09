Pomeriggio 5 con Myrta Merlino parte bene | 21 | 4% di share la prima parte e 19 | 3% la seconda Calo per il competitor La Vita in Diretta

(Di martedì 5 settembre 2023)il nuovo “5” condotto da. L’auditel regala un sorriso al Biscione, la trasmissione, in onda per lavolta dopo quindici anni senza Barbara D’Urso, è stata vista da ben 1.633.000 telespettatori con il 21,4% dinella, in onda dalle 16.55 alle 17.44, e da 1.572.000 con il 19,3% nellain onda dalle 17.48 alle 18.25. Numeri che hanno permesso a Canale 5 di superare il“Estate in“, il contenitore condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ha registrato un forteottenendo il 16,2% dicon 1.364.000 telespettatori, dopo una ...

La 52enne è stata uccisa ierialleoltre 20 coltellate in un androne di una palazzina in via Giuseppe Allievo, nel quartiere romano Trionfale. L'Ansa conferma che l'uomo in passato ha ...7 'nella piazzetta del porto' dell'artista Fausto Bianchini e il 'Premio migliore ...dichiarato gli organizzatori - La vostra sconfinata fantasia ha saputo ancora una volta stupirci...Non è la d'Urso ma le somiglia assai. IlCinque di Myrta Merlino cominciaun lapsus: 'Buongiorno', poi subito corretto, e l'onore delle armi 'alla donna che per quindici anni ha condottogrande successo questa trasmissione'...

Myrta Merlino, Pomeriggio 5 apre con omaggio a Barbara D'Urso. Subito polemiche social Adnkronos

Uno schianto pauroso, che ha fatto letteralmente volare la sua moto, una Kawasaki 900: è morto così Luca Fondati, 24 anni, ortonese residente a Crecchio, in località ...Un vasto incendio è in corso da ieri pomeriggio nel territorio di Ribera, per la precisione nella valle del Magazzolo, dove c’è la traversa sul fiume vicino alla strada che collega il paese crispino ...