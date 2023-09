Pomeriggio 5 | cacciato regista di Myrta Merlino | svelato il sostituto

(Di martedì 5 settembre 2023) Neanche il tempo di debuttare che è stato fatto fuori ildi5 Ermanno Corbella. Classe 1955, era stato arruolato dall'azienda del Biscione per volere della nuova padrona di casa che con lui ha lavorato per anni a L'Aria che Tira su La7. Secondo lo scoop lanciato dal portale Davidemaggio, ai vertici di Cologno Monzese non sarebbe piaciuto affatto l'operato della prima puntata diCinque della sedicesima edizione andata in onda lunedì 4 settembre 2023 (che ha fatto boom d'ascolti). A finire sotto la lente di ingrandimento di Mediaset ci sarebbero state una serie di sbavature nelle inquadrature. Ermanno Corbella si è appassionato alla regia fin da giovanissimo. Il primo lavoro importante arrivò con Aboccapaerta, programma realizzato su Telemontecarlo. Nel corso degli anni è statosia ...

... ci sono state le esterne del tronista Brando (che non è dunque statodal programma e ... quando Maria De Filippi tornerà protagonista deldi Canale 5 ...Quindi avremo giornate che inizieranno soleggiate, per poi durante ilincupirsi fino a ...è presumibile che la Protezione civile emanerà un'allerta meteo Di Salvatore GioacchinoDopo la notizia di ieri, il futuro degli azzurri non sarà tra i più semplici. Cosa ne ... poi dovevo restare in Under - 21, poi mi hannovia. Ho vinto un Europeo e ho riportato in ...

Salerno, tenta la rapina ma viene cacciato dalla cassiera la Città di Salerno

L'influencer Guendalina Tavassi rompe il silenzio e smantella i pettegolezzi sul suo conto: nessun conto in sospeso con l'imprenditore.Segui Tag24 anche sui social Barbara D’Urso rompe il silenzio sul suo addio a “Pomeriggio 5”. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione del programma, che vedrà alla conduzione Myrta Merlino, “C ...