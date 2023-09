“Pomeriggio 5” | brutto colpo per Myrta Merlino | cos’è successo subito dopo il suo debutto

(Di martedì 5 settembre 2023) News Tv. Partenza con il botto per: la prima puntata di “5” ha ottenuto oltre il 20% di share, sbaragliando la concorrenza. Canale 5, infatti, ha battuto Rai 1 con “Estate in diretta” che ha registrato un forte calo negli ascolti.ileccellente, però, lahaun. (Continua…) Leggi anche:, la decisione improvvisa lascia tutti senza parole Leggi anche: “5”,parte con due inchieste bomba: le anticipazioni “5”, gli ascolti della prima puntata...

Il colpo in casa della Frasca è avvenuto un, quando la showgirl era uscita per delle ... Uncolpo per la sinistra fanatica dell' accoglienza a priori.Noi siamo stati molto amici, lavoravamo insieme a inizio carriera, poi per unmalinteso se ... Intanto Myrta Merlino ha ufficialmente debuttato al posto di Barbara a5: "Finalmente ci ...Genova . E' ancora in prognosi riservata Pietro Greco, l'operaio di 67 anni rimasto vittima ieridi unincidente sul lavoro all'interno del cantiere di rifacimento dello scalo ferroviario di Calata Bettolo.

Barbara D'Urso choc, "Vivrò a Londra": cosa l'aspetta e il ritorno in Rai Libero Magazine

Nonostante il successo d'ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5, ci sono già cambiamenti in atto e non di poco conto. Ermanno Corbella ex regista de L'Aria che Tira ...Avviata un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente e per verificare se le procedure di sicurezza e di movimentazione della barriera siano state rispettate ...