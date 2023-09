Pomeriggio 5 | bocciato lo storico regista di Myrta Merlino Barbara D’Urso vola a Londra | dove rimarrà per un bel po’

(Di martedì 5 settembre 2023) Il nuovoCinque, con la conduzione di, è già iniziato e già saltano le prime teste. DavideMaggio.it anticipa che già dopo una sola puntata hanno sostituito ildel contenitore di Videonews. Ermanno Corbella, che arrivava da L’Aria che Tira ed era un fedelissimo della conduttrice, non sarebbe piaciuto ai vertici. Ascolti buoni, studio un po’ menoCinque ha registrato un buon debutto con 1.633.000 spettatori, il 21.37%, nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44, e con 1.572.000 spettatori, ovvero il 19.33% nella seconda parte in onda dalle 17.48 alle 18.25. Lo studio, piccolo e stavolta con dentro il pubblico, non pare fosse stato valorizzato abbastanza. Qualche sbavatura ci sarebbe stata. Una tra tutte il gobbo, davanti alla conduttrice, che ha ...

Ascolti buoni, studio un po' menoCinque ha registrato un buon debutto con 1.633.000 spettatori, il 21.37%, nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44, e con 1.572.000 spettatori, ...Fuiin malo modo, ma io ero troppo convinto e persistetti. Andai a Parma per comprare una ... Andavamo a scuola al mattino e dieravamo nei campi, si badava agli animali, alle pecore,...Un programma troppo trash, che in quanto tale è statosubito dalla "rivoluzione culturale" voluta dal patron Mediaset Pier Silvio. Domani, 4 settembre 2023, "Cinque" ripartirà con ...

Pomeriggio 5, bocciato lo storico regista di Myrta Merlino. Barbara D ... Open

Ieri pomeriggio, per la prima volta in 15 anni, è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio Cinque senza Barbara d’Urso. La conduttrice è stata sostituita da Myrta Merlino, la quale ha però voluto ...Myrta Merlino ha debuttato al timone di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d'Urso e scoppia subito il caos social. Questo lunedì 4 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del ...