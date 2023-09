Poliziotto “incastra” e fa arrestare la figlia ubriaca che aveva distrutto un semaforo con l’auto video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 settembre 2023) Un padreche arresta laper guida in stato di ubriachezza molesta, dopo averla vista schiantarsi contro un. E la ragazza che si scusa, in lacrime, per quanto provocato. C’è tutto questo neldiffuso dagli agenti del Dipartimento di Polizia di Howell Township , negli States, chiamati sulla scena di un incidente con omissione di soccorso in Lanes Mill Road, vicino all’entrata laterale di Lowe’s. Quando l’agente Travis Horton e l’agente SLEO 2 Eric Lee si sono avvicinati alla scena, hanno notato che il palo delera stato colpito e bloccava la corsia di marcia in direzione ovest. Vicino al palo del, gli agenti hanno trovato quello che sembrava essere un pezzo mancante del paraurti del veicolo che ha colpito il palo. Poco dopo hanno ...