Pogba-Juve | ecco quando rientra il francese

Ma ormaiè davvero un caso. Lo era da un poco di tempo. Ma è definitivamente esploso.Giuntoli è convinto che, dato il rendimento in campo (finoraè costato circa 60mila euro per ... Le richieste dellasaranno due: o un taglio netto dell'ingaggio con la firma di un nuovo ...Considerando l'esiguo minutaglie fin qui lae Giuntoli vorrebbero rimodulare l'ingaggio del ...sembrano ormai definitivamente accantonati i rumors sulle sirene dall'Arabia Saudita per, vista ...

L’infortunio subito da Paul Pogba in Empoli-Juve non preoccupa i bianconeri: il francese a disposizione con la Lazio Come scrive il Corriere dello Sport, la Juve può tirare un sospiro di sollievo per ...Il centrocampista francese, nel corso della partita contro l'Empoli, ha accusato un lieve sovraccarico muscolare ...