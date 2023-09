Più giovani con la dieta | lo studio

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 settembre 2023) L'amentazione vegetariana sana con cibi freschi funziona contro l'orologio biologico Con una giustasi può rallentare l’invecchiamento per rimanere più. Lo certifica unocinese che – dopo aver studiato, per 8 anni, l’alimentazione di oltre 10mila over 50 – ha dimostrato che le persone che seguono unavegetariana ‘sana’, ricca di frutta e verdura fresca e legumi, invecchiano più lentamente rispetto a chi consuma più prodotti animali, carne in primis, cibi in scatola o ultra-processati. Il ‘verdetto’ relativo al’impatto dellasull’età biologica arriva dai ricercatori dell’Università di Zhejiang, in Cina, in uno, pubblicato sulla rivista ‘Bmc medicine’. Dunque, secondo i ricercatori, lavegetariana ci permetterebbe di avere ...