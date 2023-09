Commenta per primo Lionel Messi e Neymar Per Robertsono due 'piagnoni' . L'ex stella dell'Arsenal, a Canal+ , ha attaccato duramente l'argentino ...sei felice di ricevere elogi e quandosei ...Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di O Jogo Antonio, rilasciando alcune dichiarazioni. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIn casa Cadice già intascati tre punti fondamentali in ottica salvezza chemettono alcuna ... A., Lucas, Mbaye M., Zaldua J. Allenatore: Sergio. Reti: al 37 st Pedri (Barcellona) , al 45'+4 st ...

Pires non ci sta: “Messi e Neymar piagnucoloni” ItaSportPress

E le risposte non si sono fatte attendere, sia da tifosi che non. A prendere parola è infatti stato l'ex attaccante Robert Pires, che ha accusato i due fuoriclasse di essere due piagnucoloni fuori dal ...L’ex esterno non ha apprezzato le parole fuori luogo dei due calciatori avvenute una volta cambiato aria, oltre al loro atteggiamento, facendo riferimento al suo passato da calciatore. Intervistato a ...