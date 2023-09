Pippa Middleton al matrimonio sul lago di Como. Con un segnale di sostegno al suocero (che è nei guai)

(Di martedì 5 settembre 2023) Erano diverse settimane che non si avevano notizie di. La sorella di Kateera stata vista in pubblico a maggio, all’incoronazione di re Carlo, poi più nulla. Fino allo scorso weekend, quando è ricomparsa suldi, alpiù stravagante dell’anno. È in Italia, infatti, che si sono giurati amore eterno la nutrizionista e influencer Belle Porter e Max Robinson, in una cerimonia sontuosa e originalissima, con tanto di cinque cambi d’abito per la sposa, fuochi d’artificio e un film d’animazione sulla storia d’amore dei due protagonisti.suldiDi rosso ...

Che voglia svegliarsi con Rosalbaal mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e... francamente, non se ne può più di Meg Walters Katee il legame con Harry, tra "telefonate... il bianco a un matrimonio non si indossa mai, a meno che non sia un'esplicita richiesta della sposa, come immaginiamo sia accaduto tra Katee la sorella, damigella ton-sur-ton.

Pippa Middleton al matrimonio sul lago di Como. Con un messaggio nascosto per il suocero, che è nei guai. Scopri di più su Amica.it ...Max Robinson e Belle Porter hanno organizzato un matrimonio segretissimo sulle rive del Lago di Como, con una festa sfarzosa al Grand Hotel Tremezzo. A rivelarlo sono i quotidiani locali che ...