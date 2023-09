Pilota russo disertore | la sua vicenda | “Così mi sono mosso”

(Di martedì 5 settembre 2023) Il racconto delsu come ha disertato gli ordini di Mosca, portando il suo elicottero dalla base russa in Ucraina e consegnandolo alle forze di Kiev. Diventando l’ultimo protagonista della guerra in Ucraina sui media occidentali. “Ecco come ho disertato”, racconta Maxim Kuzminov, il nome del, che ha raccontato le sue gesta all’intelligence ucraina. Quest’ultima ha poi diffuso le parole del militare, in segno di sfida verso l’esercito di Putin e sperando nell’emulazione da parte di altri piloti russi. Il giovane ha raccontato di come, in seguito ai suoi dubbi di natura morale che stavano scavando nella sua coscienza, ha deciso di contattare forze ucraine per parlargli della sua situazione, spiegando qual è stata la risposta che ha prontamente ricevuto dagli ucraini. Tra cui sicurezza e una nuova vita. (Ansa)“Ho ...

Medvedev: operazione speciale avanti fino al raggiungimento degli obiettivi. Il racconto di unche ha disertato: "Dovevo farlo, qui un mondo a colori". La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Nella giungla ucraina il "Vietnam dei russi" Kim presto in Russia per parlare con Putin

Un mese fa ha voltato le spalle all'esercito russo, disertando e atterrando in Ucraina a bordo del suo elicottero da combattimento Mi-8. Il pilota Maxim Kuzminov, questo il nome attribuitogli dalle ...