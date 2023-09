(Di martedì 5 settembre 2023) "Nonun, stanno crescendo le periferie, non solo in senso fisico, e noi ce ne faremo carico, almeno per quello che riguarda la sicurezza". Così il ministro dell'Interno ...

Piantedosi: "Maxi operazione a Caivano non sarà episodio isolato ... Il Sole 24 ORE

All’alba di oggi le forze dell’ordine hanno effettuato in blitz con 400 uomini nel Parco Verde di Caivano, tornato agli onori delle cronache per le violenze sulle ragazzine e per la visita… Leggi ...Roma, 5 set. (askanews) - "Non sarà un episodio isolato, stanno crescendo le periferie, non solo in senso fisico, e noi ce ne faremo carico, ...