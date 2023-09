Piantedosi “A Caivano una manifestazione di presenza dello Stato”

(Di martedì 5 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Sull'operazione al Parco Verde di, “ho detto subito che non è un blitz perchè l'obiettivo è iniziare un percorso di riconduzione di un luogo come quello ad una conoscenza più approfondita delle istituzioni. Oggi abbiamo analizzato l'equivalente di neanche un decimo di quello che è tutto il Parco Verde: sono state fatte 76 perquisizioni su 750 alloggi. Significa entrare lì e manifestare la”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteoin un'intervista alla trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4. – foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).

L'Italia con il Maxi - blitz con il ministro: trovate armi, proiettili e soldi. Sono con noi, in ordine di scaletta: Sandro Ruotolo (segreteria nazionale Pd); Alessandra Ghisleri ...... che prosegue: 'Mi complimento innanzitutto con il ministroe con i 400 uomini di ... Lo dobbiamo - conclude - ai cittadini perbene die delle altre zone d'Italia lasciate per troppo ...Spingeva per farmi incontrare' Il dubbio che esprimo non è estemporaneo: da mesi seguo l'... per esempio, questo utilizzo da parte di Meloni del termine "bonifica" parlando di, forse ...

Lo Stato è tornato a Caivano, Piantedosi: "Basta zone franche, sicurezza in ogni periferia" Il Tempo

MILANO (ITALPRESS) – Sull’operazione al Parco Verde di Caivano, “ho detto subito che non è un blitz perchè l’obiettivo è ...Dalla strage ferroviaria di Brandizzo al blitz al Parco Verde di Caivano. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato ospite di ...