Petrolio | Brent sfonda quota 90 dollari per la prima volta nel 2023

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. -(Adnkronos) - I tagli alla produzione e alle esportazioni annunciati da Arabia Saudita e Russia mettono le ali ai prezzi delcon ilche per laquest'anno supera90al barile, con un rialzo che negli ultimi 10 giorni tocca circa il 9%. Andamento al rialzo anche per il Wti con i futures che hanno superato87per poi ridiscendere intorno a 86,70. Sul greggio pesa in particolare l'annuncio di Riad sul prolungamento fino a fine anno del taglio volontario alla produzione di un milione di barili al giorno.