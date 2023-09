Peste suina | Regione e Carabinieri forestali | “Piena collaborazione per contenere il virus”

(Di martedì 5 settembre 2023) Il presidente diLombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, hanno incontrato martedì 5 settembre a Palazzo Lombardia i vertici nazionali e regionali dei, per fare il punto sulla situazione legata ai contagi daAfricana verificatisi in questi giorni in alcuni allevamenti della provincia di Pavia. Presenti alla riunione sullail generale Andrea Rispoli, comandante delle Unità, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma e il generale Simonetta De Guz, comandanteForestale ‘Lombardia’. “L’incontro – sottolineano Fontana e Beduschi – ha confermato la massima ...

'Abbiamo la consapevolezza che, tra le altre, vanno regolate le presenze degli ungulati: la, infatti, è un problema che non riguarda solo alcune Nazioni ma rischia di diventare pandemica ...Laafricana torna a destare allarme tra gli allevatori di alcune regioni del nostro paese. I casi acccertati sinora riguardano tre allevamenti lombardi nella provincia di Pavia, mentre la ...In un incontro con i ministri dell'Agricoltura e della Difesa, presente anche il commissario straordinario per l'emergenzaafricana, gli agricoltori hanno chiesto ristori adeguati per i ...

