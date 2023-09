Perché Meta sta pensando a Instagram e Facebook a pagamento

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 5 settembre 2023) Dietro l’eventualità di “offrire” agli utenti la scelta se proseguire con il classico funzionamento gratuito delle due piattaforme social o optare per le versioni di, non c’è solamente una pratica commerciale. Non c’è solamente un tentativo di rimpinguare le casse (già molto piene) di. La holding guidata da Mark Zuckerberg, infatti, potrebbe scegliere questa soluzione per evitare future sanzioni ai sensi delle normative europee vigenti. Non è un caso, infatti, che questa possibilità – almeno per il momento e in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda – sembra essere rivolta solamente agli utenti del Vecchio Continente. LEGGI ANCHE >potrebbero diventare (anche) ain Europa? ...