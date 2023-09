Perché le donne rischiano di più degli uomini in caso di incidente stradale

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 5 settembre 2023) Per le, le conseguenze di unsono spesso molto più mortali che per gli. Secondo Verity Now, un gruppo con sede negli Stati Uniti che lotta per raggiungere l’equità nella sicurezza dei veicoli, lehanno il 73% in più di probabilità di rimanere ferite – e il 17% in più di probabilità di morire – in unautomobilistico. All’inizio di quest’anno, uno studio su 70.000 pazienti rimasti intrappolati nei veicoli ha rilevato che lerestavano più spesso intrappolate rispetto agli. Parte del problema evidenziato dalla ricerca è che i manichini modellati sul corpo femminile medio sono usati raramente nei test di sicurezza da parte delle case automobilistiche, che solitamente utilizzano solo manichini ...