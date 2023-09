Perché Kvaratskhelia non firma il rinnovo? La decisione

(Di martedì 5 settembre 2023) Oltre a Victor Osimhen, il Napoli lavora anche al rinnovo di Khvicha. Spunta la decisione del georgiano sul futuro. L’inizio di stagione del Napoli è stata buona, ma pesa la sconfitta subita allo Stadio Maradona contro la Lazio. Più che i punti persi è stata la prestazione offerta dagli azzurri nel secondo tempo a preoccupare i tifosi azzurri. Nella seconda frazione di gioco il Napoli ha mostrato una pessima fase difensiva, con tanta distanza tra i reparti, e una fase offensiva senza idee e molto macchinosa. In questo avvio di stagione, Rudi Garcìa non ha ancora potuto contare su un Khvichaal massimo della forma. L’esterno georgiano ha subito nel corso della preparazione estiva un infortunio di tipo muscolare che lo ha tenuto fuori al debutto a Frosinone e poi contro il Sassuolo gli ha permesso di partire solo dalla ...

