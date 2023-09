Perché i giocatori più forti dell' NBA non giocano contro l' Italia ai Mondiali di basket

Leggi su gqitalia

(Di martedì 5 settembre 2023) Si potrebbero condensare in appena tre lettere i sentimenti che stanno accompagnando l'avventuraaimaschili di: wow. Lo abbiamo proferito più volte – e non solo negli ultimi giorni, ma anche in anni recenti, vedi Giochi olimpici – ma non ci sembra mai abbastanza. Per la prima volta dopo venticinque anni, gli azzurri entrano tra le prime otto Nazionali al mondo: un traguardo straordinario, nemmeno così scontato dopo la sconfitta nel primo gironela Repubblica Dominicana. Le vittorieSerbia – un capolavoro – e Porto Rico, nella seconda fase a gruppi, ci hanno permesso di spingerci lì dove non ci capitava da troppo tempo. Un risultato del genere non solo va celebrato, ma merita anche un appuntamento storico:gli Stati ...