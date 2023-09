'Per tre volte dissi di non cominciare i lavori'. La voce inascoltata che poteva evitare la strage di Brandizzo

(Di martedì 5 settembre 2023) su Tg. La7.it - La nuova deposizione E' stata ascoltata per ore in procura a Ivrea la giovane funzionaria dell'ufficio movimento delle ferrovie che la notte dellaavrebbe ...

A partire dagli anni '70 Savall incide come solista o direttore i capolavori del repertorioviola da gamba, divenendo uno dei più grandi interpreti di questo strumento. Con igruppi musicali ...Posizione stabile sopraCiotole di Michela Murgia e La portalettere di Francesca Giannone. Ma quanto ha guadagnato Vanacci da tutta questa operazione Vannacciil suo libro ha scelto solo il ..."L'ho dettovolte: i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno" ha dichiarato . E' il contrario di quanto invece affermato dall'altro tecnico delle ferrovie, ...

Teste chiave di Brandizzo: "L'ho detto per tre volte: i lavori non dovevano cominciare" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La battuta di Deschamps è tutta da ridere Eccoci arrivati alla prima sosta per gli impegni Nazionali di questa nuova stagione. Dopo le prime tre giornate di Serie A, ci si fermerà una settimana in ...Ad agosto, la produzione dell'economia dell'eurozona ha indicato il più rapido declino in quasi tre anni, come mostrano i dati dell ... con quest'ultimo in contrazione per la prima volta quest'anno.