Per pane e formaggio l’ispirazione viene dal Caucaso

(Di martedì 5 settembre 2023) Passeggiando per una città georgiana si rimarrà affascinati dal tipico forno dove si cuoce il, il tone, in muratura a forma di botte: il calore arriva dal basso, oggi grazie alla fiamma del gas o con l’elettricità che scalda una piastra che irradia tutto il forno. Un tempo era naturalmente a legna. E in qualche valle sperduta delè ancora così. Questosi chiama puri, è una pagnotta poco lievitata a forma di mezzaluna. La gestualità delttiere che a giro continuo impasta, taglia la porzione, dà la forma, la inserisce nel forno e poi lo estrae e la mette a raffreddare incanta come fosse una danza. Uno dei più diffusi pani farcirti si chiama invece khachapuri, letteralmente, ed è riconosciuto come il piatto identitario della cucina georgiana, pur ...