Per l’Italia non è stato un Mondiale come gli altri

(Di martedì 5 settembre 2023) L’ultimo ricordo è sempre quello che tende a rimanere più fresco nella mente, più indelebile. Un bel percorso interrotto da una sconfitta tende a farti mettere in discussione le certezze, ciò che ha rappresentato il tuo cammino sino al momento in cui la corsa si ferma, e la musica non suona più per te. Con la sola eccezione del2019, chiuso nella seconda fase, è da 10 anni che ogni esperienza delin un massimo torneo FIBA (Europei, Mondiali, Olimpiadi) si interrompe sulla soglia di una semifinale. «Siamo un po’ stanchi di perdere ancora ai quarti», ha detto in zona mista Simone Fontecchio dopo il ko della squadra di Pozzecco contro gli Stati Uniti per 100-63. «Meritavamo un po’ di più, ma ci saremo anche la prossima estate e quella dopo ancora. Lavoreremo ancora più duramente quest’anno per essere più forti la prossima estate», gli ...