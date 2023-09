Pensioni | Durigon | “Obiettivo è conferma quota 103 e quota 41 | a studio su Opzione donna”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 settembre 2023) Il sottosegretario a poche ore dal tavolo di confronto con i sindacati “Credo che oggettivamente ad oggi l’è quello di rire103 e41 con 62 anni e vedere come si può allargare. Per quello che riguardastiamo cercando di capire come dare un ristoro alle donne”. Così Claudio, sottosegretario al Lavoro, scopre le carte sul dossiernel corso di una intervista a 24 mattino su Radio24 a poche ore dall’incontro al tavolo di confronto al dicastero con i sindacati. “Questo governo non ha gestitocome nella maniera precedente, questo perché crediamo che in quel caso ci sia stato oggettivamente tanto dispendio anche ...