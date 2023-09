Pensioni 2024 | verso stop a Opzione Donna Cosa la sostituirà?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 5 settembre 2023): quello che riguarderà la previdenza, un capitolo importante della prossima Legge di Bilancio. Risorse a disposizione poche in realtà, il Governo punta a razionalizzare le modalità di uscita anticipata dal lavoro.sembra destinata a essere messa da parte: ipotesi ampliamento Ape Sociale per colmare il vuoto. Uno sguardo alle indiscrezioni che circolano al momento.: il capitolo “Previdenza” sicuramente uno dei più importanti della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Le risorse sono poche, dal Governo non si perde occasione per ribadirlo, per finanziare gli interventi sulle ...